L’ultimo saluto a Omar: "Scortichino in lacrime"

L’ultimo saluto di una comunità intera al giovane Omar. Nel pomeriggio di oggi alle 16.30, nel cimitero nella frazione di Massa Finalese nel Comune di Finale Emilia (Modena), si terranno i funerali di Omar Wakib, 19 anni di Scortichino. Quindi è stata accolta favorevolmente la richiesta specifica della famiglia, il padre, madre e i quattro fratelli, a seguito del via libera e permesso concesso dal Comune di Finale Emilia. Il desiderio espresso fin da subito dalla madre Rachida, infatti, era quello di seppellire il figlio più vicino alla loro casa dove risiedono, per poter andare a piangere e pregare sulla tomba di Omar. In paese a Scortichino è ancora grande la commozione ed incredulità a distanza di giorni per una tragedia che ha scosso tutti. Omar era nato in Italia, ma la sua famiglia, con il padre El Maouloudi, che lavora alle officine Barbieri di Scortichino, la madre Rachida e i tre fratelli più grandi è originaria del Marocco. Risiedono a Scortichino da 25 anni, in via Argine Diversivo, e hanno tutti ottenuto la cittadinanza italiana, sono di religione musulmana. In questi giorni molte le attestazioni di affetto nei confronti della famiglia, anche alcuni messaggi social come quello del cugino Abdessamad Wakib: "Riposa in pace cugino, morto così giovane". Nel pomeriggio di oggi, quindi, l’ultimo commosso saluto della famiglia e amici di Omar, lui che era nato in Italia, il più piccolo dei fratelli. Un ragazzo descritto come molto socievole, amico di tutti, nel corso degli anni aveva studiato alle Taddia di Cento e lavorava, sebbene non avesse ancora un lavoro stabile. Omar era molto conosciuto, era solito organizzare eventi con gli amici. La tragedia è successa nella serata di venerdì 28 giugno, sulla strada provinciale, poco dopo le 22, mentre Omar con alcuni amici stava andando con la sua biciletta verso il centro di Bondeno. Il 19enne è stato travolto mortalmente da un’auto un’Audi Q3 grigia che, secondo le prime ricostruzioni, procedeva a grande velocità, mentre gli amici sono riusciti a salvarsi gettandosi. A seguito dell’impatto l’autovettura si è ribaltata fino a terminare la propria corsa nella campagna. Alla guida dell’Audi Q3 un 29enne, Marouane Baba, anche lui originario del Marocco e residente a Gavello. Da venerdì notte è ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale del Maggiore, dove continua a lottare per vivere. Al momento è indagato per omicidio stradale. Intanto, si apprende che il pubblico ministero disporrà la consulenza cinematica per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Mario Tosatti