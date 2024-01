Maltempo, rinviata la Befana

A causa del previsto maltempo in arrivo per tutto il fine settimana, “La Befana dei Bambini” in piazza a Copparo, organizzata da Comart con il patrocinio del Comune, è rinviata al prossimo fine settimana. Confermati gli appuntamenti con l’animazione e la consegna delle calze a Tamara alle 10 al Csrc Tamares, a Saletta con il “Befana Party” alle 15 al campo sportivo e ad Ambrogio nel salone parrocchiale alle 15.30.

Un provvedimento resosi necessario dalle modificate condizioni meteo e adottato anche da altre amministrazioni di comuni della provincia.