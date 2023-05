Manipulation, i ciak di Balda in città

Nuovi ciak su Ferrara: la città estense torna ad essere un set cinematografico. Questa volta grazie alle riprese di uno dei registi più giovani della ‘scuderia’ di Netflix, che ha coinvolto attori internazionali come Predrag Bjelac, che ha recitato in Harry Potter e Le cronache di Narnia. Lui è David Balda, di nazionalità ceca, che ha scelto Ferrara tra le ambientazioni del suo nuovo film, il cui titolo provvisorio è Manipulation. È stato accolto a Ferrara, insieme a staff e attori dall’assessore Matteo Fornasini. Il Comune è infatti ente patrocinatore e collabora alla realizzazione delle riprese.

Il produttore esecutivo è la casa Odu Movies, con la collaborazione di Emilia-Romagna Film commission. Balda aveva solo 18 anni quando ha distribuito il suo lungometraggio d’esordio Narušitel (’Intruso’) nei cinema della Repubblica Ceca e successivamente sulla piattaforma Netflix. Manipulation (titolo ad ora provvisorio) - spiega - mostra la manipolazione attraverso varie società segrete, anche grazie a un lungo studio di anni, con interviste segrete a personaggi che ne fanno realmente parte. Abbiamo inserito quanti più messaggi possibili nella storia, e allo stesso tempo vogliamo che questo film possa catturare il pubblico più ampio possibile. In Narušitel il messaggio principale era la libertà, con questo nuovo film volevo fare un ulteriore passo avanti, ovvero raccontare la manipolazione", spiega il regista. Che poi aggiunge "Il messaggio e il leitmotiv del film sono così forti che sarebbe un peccato se il film uscisse solo nei territori ceco e slovacco. Ecco perché abbiamo scelto attori famosi stranieri e cechi e stiamo girando in inglese. Vogliamo portare i messaggi del film al pubblico più vasto possibile, cioè quello europeo. Penso che tutti, in questo lavoro, troveranno un riferimento a qualcosa che stanno vivendo, o che incontrano quotidianamente, sia la vecchia che la media generazione, così come la mia generazione". Le riprese della sua nuova pellicola sono iniziate nella seconda metà di marzo di quest’anno nel centro storico di Praga, nella Repubblica Ceca, per giungere in questi giorni a Ferrara, dove si svolge parte della storia, ambientata anche a Bologna. La troupe e il cast dovrebbero terminare di girare a metà luglio di quest’anno, per poi uscire nei cinema - spiegano dalla produzione - nel 2024.