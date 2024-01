"Meloni, problemi di classe dirigente"

Caro Carlino,

Giorgia Meloni in conferenza stampa liquida le critiche riguardo la classe dirigente di FdI e nel Governo con una frase secca: ”sono casi singoli, non vedo una questione morale”. Bisognerebbe ricordare il vecchio proverbio che recita: ”tanti pochi fanno assai”. Nelle parole di Meloni traspare una evidente strategia comunicativa ma soprattutto è evidente il profilo dell’italiano medio a cui si rivolge di solito. Cosa vuol dire ”sono casi singoli non vedo una questione morale“. Ci si deve accontentare di questa frase che non vuol dire niente nella sua banalità? Appunto, queste sono le caratteristiche delle persone a cui sono diretti i messaggi elettorali. Non ricordo in così poco tempo dall’ insediamento di un governo (destra, sinistra, centro) un numero così alto di scandali, inchieste o frasi volutamente divisive. È evidente che c’è un (grosso) problema di classe dirigente nel governo.

Andrea Finotti