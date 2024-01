"Mensa di Viale K, illuminazione spenta da mesi"

L’illuminazione pubblica, in prossimità dell’accesso alla mensa di viale K è spenta "ormai da mesi". Ed è la consigliera dem, Ilaria Baraldi a chiedere al sindaco Alan Fabbri – attraverso un’interpellanza – "per quale motivo l’assessorato e gli uffici competenti non abbiano provveduto alla doverosa e necessaria segnalazione e il problema non sia stato ancora risolto". E, conseguentemente, "quando verrà ripristinata l’illuminazione pubblica in quella zona". Da diverso tempo "tutta la zona di accesso alla mensa – si legge nel documento di Baraldi – è priva di illuminazione pubblica, essendo l’impianto di illuminazione interamente spento tra via degli Alpini, via Gaetano Pesci e via della Rivana, ossia nell’incrocio di vie che conducono alla struttura". I responsabili dell’associazione "hanno più volte indicato all’amministrazione il problema – prosegue l’interpellanza – e le conseguenti difficoltà di accesso per gli utenti, soprattutto nei mesi invernali in cui fa buio a metà pomeriggio. A oggi, nessuna risposta c’è stata da parte dell’amministrazione e il problema ancora permane".