Minaccia di suicidarsi. Salvata dai militari

Era l’ora di pranzo di venerdi, quando è giunta una telefonata ai carabinieri di Cento da parte di un uomo che, ricevuto un messaggio dalla ex moglie che gli manifestava intenti suicidi, ha chiesto l’intervento presso l’abitazione della donna, poiché egli, trovandosi fuori città, era impossibilitato a recarvisi in breve tempo. L’immediato arrivo sul posto dei militari ha evitato il peggio: dopo aver invano suonato il campanello, nel corso di una rapida ispezione perimetrale dello stabile, la donna ha aperto la porta in preda allo sconforto con mani, braccia, e vestiti insanguinati ed impugnando un oggetto tagliente. Alla vista dei militari ha cercato di recarsi nella stanza del bagno. I carabinieri con grande sensibilità e grazie alla formazione ricevuta l’hanno approcciata rassicurandola, spiegando che erano lì per aiutarla e non per giudicarla. Si è così fatta prestare le prime cure.