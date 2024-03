"Mio padre derubato. Spariti anche i ricordi"

"Mi sto interessando come consigliera comunale del tema della sicurezza nelle frazioni e venerdì scorso dei malviventi hanno colpito i miei genitori". Esordisce la consigliera dem Maria Dall’Acqua dopo la razzia nell’abitazione del padre dove hanno portato via soldi, oggetti, ricordi e gioielli. "È successo a mezzogiorno in pieno giorno ed in piena zona residenziale – racconta Dall’Acqua –. In questi mesi ho ascoltato decine di racconti di persone che hanno trovato le proprie case svaligiate. Mi chiedo a questo punto: dov’è la ’Ferrara Città Sicura’ baluardo della vigente amministrazione? Come è possibile continuare a riempirsi la bocca di falsità? Bisogna tornare all’unico racconto che è dovuto alla cittadinanza: quello dell’onestà". E ancora: "Nessuna cancellata – continua Dall’Acqua – e nessuna chiusura dell’ennesimo parco costituisce un deterrente o rende le persone più serene". Le fa eco il responsabile della sicurezza dem Matteo Proto: "Un furto come quello subito dai familiari della consigliera Dall’Acqua evidenzia, ove ancora ce ne fosse bisogno, il fallimento dell’amministrazione comunale in tema di sicurezza. Negli ultimi anni abbiamo assistito solamente a operazioni demagogiche e occasioni perse. Lo stravolgimento della figura del vigile di quartiere a opera dell’Assessore delegato, con sostanziale scomparsa dello stesso, ha determinato effetti tangibili sulla vita di tutti".