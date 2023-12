Morto Marco Gardenghi, una vita per il Carlino e il sindacato dei giornalisti

Ferrara, 10 dicembre 2023 – E’ morto a Ferrara Marco Gardenghi. Classe 1954, giornalista de il Resto del Carlino in pensione, era malato da tempo. Lascia la moglie Vita e la figlia Elisabetta, cui vanno le condoglianze di tutti i colleghi.

Ha sempre lavorato come giornalista al Carlino, prima nella sede centrale del quotidiano, a Bologna, e poi a Ferrara, la sua città, dove è rimasto fino alla pensione. Si è occupato di politica, di musica - era appassionato di jazz - e di sport, rugby soprattutto.

La sua passione era però il sindacato al quale ha dedicato la vita. Marco è stato presidente dell'Associazione stampa Emilia Romagna e più volte componente della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della stampa. In Fnsi è stato anche a lungo responsabile del Dipartimento emittenza radiotelevisiva locale. Ha ricoperto anche il ruolo di Consigliere nazionale dell'Inpgi ed è stato fiduciario per l'istituto in Emilia Romagna.

Di recente era stato eletto presidente regionale dei giornalisti pensionati ed era membro del direttivo nazionale sempre dell'Ungp. Inoltre si è occupato dell'organizzazione di numerosi congressi nazionali della Fnsi, da Chianciano Terme a Levico, fino a Riccione.

I funerali si terranno nel pomeriggio di venerdì in forma laica a Ferrara, alle 14.20 nell'Aula del Commiato della Certosa di Ferrara.