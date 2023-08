"Nessuno fermerà il Settembre Centese"

"Pur di realizzare questa edizione del Settembre Centese anche se in versione ridotta, ci siamo autotassati perché è una tradizione che va preservata". È la voce dei volontari della Pro Loco di Cento che ieri hanno presentato il programma degli spettacoli. La kermesse, quest’anno, si terrà al Red Special. È già in distribuzione lo storico libretto con molti degli eventi di settembre ed ottobre. "Avevamo parlato coi frati per utilizzare il parco del Santuario, impegnandoci a chiedere il patrocinio al Comune ma per non incorrere in diatribe ce l’hanno negato – ha sottoloneato Gianni Braida, vicepresidente della Proloco –. Abbiamo dunque fatto altri tentativi ma il comune non ci ha autorizzato all’utilizzo del suolo pubblico e non ci ha dato il patrocinio così, pagando l’affitto, siamo andati al Red Special. Lì organizzeremo quattro serate dando spazio ad associazioni e continuando a proporre il Settembre Centese. Vogliamo dimostrare che ci siamo, e in pochissimo tempo siamo riusciti a organizzare gli eventi e il catalogo, il tutto con una cifra molto bassa in quanto abbiamo dovuto autotassarci".

E sottolinea. "Nel libretto, non avendo l’intervento del sindaco – aggiunge – abbiamo messo quello dell’anno scorso chiedendoci cos’è cambiato in un anno da quelle parole. Dimostrando il cambiamento totale nei nostri confronti. Precisiamo che il nostro Settembre Centese non è un’alternativa ma si aggiunge alla programmazione. Sottolineiamo anche, che siamo un gruppo apolitico nonostante le dicerie che sono state messe in giro. Tra l’altro per riuscire a chiarire definitivamente la diatriba con il comune e tornare alla normalità avevamo chiesto un pubblico dibattito tra l’amministrazione e noi proponendo come moderatore il Presidente del Consiglio Comunale ma non ci hanno risposto". Sono poi stati consiglieri Debora Belletti e Claudio Cantori a illustrare il programma degli spettacoli messi in campo dalla Pro Loco. "Si terranno all’interno in quanto la parte esterna, col rumore potrebbe arrecare disturbo – osservano – come personaggio principale abbiamo il comico Duilio Pizzocchi che apre il nostro settembre Centese, che si terrà dal 2 al 5 in quella che noi abbiamo chiamato la Pro Loco Arena".

Il 2 settembre dunque alle 21 verrà presentata la collana "I poeti di via Margutta" e alle 22 ci sarà il graditissimo ritorno della comicità di Duilio Pizzocchi. Il 3 alle 2 le esibizioni di arti marziali, alle 22 Music Top Class e il viaggio musicale che poi proseguirà con l’esibizione di Sensual dance fit mentre il 4 alle 20,30 ci sarà la presentazione della prima squadra della Centese calcio e di tutto il settore giovanile mentre alle 21:30 ecco la serata danzante del Mondo del ballo. Si conclude il 5 alle 20:30 con coreografie di danza di Dance Evolution, alle 21 "Tanta musica e pochi ciacher" con musica e zirudella in dialetto, da sempre presente nel settembre Centese. Il libretto è ricco di tante altre iniziative. Tra il pubblico nel negozio della Centesitá dove è stato presentato il Settembre Centese, anche il sostegno di Adriano Orlandini: "Ringrazio la Pro Loco per aver difeso questa manifestazione. Ora guardiamo avanti. Si deve creare un movimento d’opinione perché questa formula vada avanti".

Laura Guerra