"Non cedere alle richieste"

Gli appelli che vengono ripetuti agli anziani, per evitare di rimanere vittime di truffe riguardano il fatto che spesso di fingono addetti alla distribuzione postale, forze dell’ordine o addetti alla lettura del gas che si presentano in casa, ma possono anche chiamare al telefono simulando una richiesta d’aiuto da parte di un parente stretto, ponendosi in modo affidabile e convincente, oppure agire via smartphone o ancora online, con messaggi o con e-mail truffaldine, ma l’obiettivo rimane lo stesso: mettere a segno il furto di denaro, gioielli, codici bancari, dati importanti. Per questo vengono ripetuti gli invitati a chiamare subito il numero unico emergenza 112 o recarsi nel più vicino presidio delle Forze dell’ordine in caso di dubbio o per chiedere aiuto. L’importante è comunque

non cedere mai alle richieste che vengono loro fatte ripetutamente e con fare sempre gentilissimo. Spessissimo al telefono.