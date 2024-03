"Note di Primavera", spettacoli d’autore

Primavera in musica. Dal 24 marzo al 20 aprile, andranno in scena quattro spettacoli musicali alla Sala 2000 di viale Matteotti, nell’ambito della rassegna "Note di Primavera", organizzata dal Comune con l’associazione Bondeno Cultura.

"Un nome nuovo per una progettualità iniziata una quindicina di anni fa, poi interrotta dalla pandemia, che prendeva il nome di Aprile Capuzziano – dice il sindaco Simone Saletti (foto) –. I quattro appuntamenti omaggeranno le figure del pittore Mario Capuzzo e della moglie Marisa, quest’ultima scomparsa lo scorso anno e un tempo anima e promotrice della rassegna". Ad aprire gli spettacoli, domenica alle 16, i Ferrara Singers Project, un coro che spazia dal gospel al pop con contaminazioni jazz, blues e rock. Domenica 7 aprile, alle 16, quartetto d’archi Quartetto Risonanza, con lo spettacolo "Accordi senza tempo" eseguito da Luca Faraci e Isabella Perpich al violino, Martina Sartori alla viola e Jacopo Muratori al violoncello. Dopo i primi due appuntamenti del 24 marzo e del 7 aprile, la rassegna proseguirà domenica 14 aprile alle 16 con "E lucevan le stelle", arie liriche, arie della tradizione napoletana ed "evergreen". I brani messi in scena dal soprano Elisa Biondi, dal tenore Roberto Brugioni e dal pianista Luciano Diegoli. A conclusione di "Note di primavera", sabato 20 aprile alle 17, si esibirà la Banda Los Pagayos, gruppo francese che, sempre partendo con ritrovo alla Sala 2000, suonerà marciando lungo le vie del centro di Bondeno, in un evento in collaborazione con il comune di Voghiera. "Una rassegna di grande qualità", commenta l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri. Per Bondeno Cultura era presente la referente Cinzia Bianchini: "E’ un un onore partecipare a questa rassegna".