Oggi ’La bôite à joujoux’ di Debussy

Nuovo appuntamento per FeMu Edu, la programmazione di Ferrara Musica destinata alla formazione dei giovani ascoltatori. Stamattina alle 9.30 e alle 11 andrà in scena al Ridotto del Teatro una versione particolare del balletto per bambini La bôite à joujoux (La scatola dei giocattoli) di Claude Debussy, a cura dell’Ensemble Youterpe’s Vision. E’ ispirato al racconto e alle bellissime illustrazioni di André Hellé: una tenera storia di giocattoli, che ogni notte si animano e prendono vita. Iniziato nel 1913, non fu mai completato: dopo la morte del compositore l’abbozzo fu orchestrato da André Caplet, ed è stato in seguito eseguito per lo più in forma di concerto. La bôite à joujoux rimane tuttora uno dei brani meno noti del grande compositore francese, forse perché è difficile comprenderne interamente il fascino senza seguire la semplice, tenera, e commovente storia d’amore del Soldatino e della Bambola.

Per FeMu Edu la musica di Debussy verrà riproposta in trascrizione originale per flauto, arpa, pianoforte e piccole percussioni. La storia è narrata dalla voce dell’attrice Paola Lacaprara e da un video che rielabora le immagini originali di Hellé. Assieme a lei si presenteranno al pubblico di FeMu Edu tre musiciste di lunga esperienza professionale. L’arpista Alessandra Penitenti e la pianista Anna Bellagamba hanno lavorato insieme nel corso di diversi anni alla ideazione e realizzazione di spettacoli multimediali, nei quali alla musica si affiancano la danza, la recitazione, la poesia, la pittura e il video. Con il nome di Youterpe’s Vision hanno prodotto spettacoli creativi e originali.