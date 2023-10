Operai stradali per la Robur Asfalti

Robur Asfalti, nota impresa di costruzione, manutenzione stradale e fognature, che esegue lavori stradali nelle province di Ferrara, Bologna e Rovigo ricerca due figure lavorative da inserire nel proprio organico aziendale. Specificamente è richiesto un operaio stradale, ambosesso, per la posa di pozzetti, asfaltista, guida macchine operatrici e bob cat, rulli compressori. Inoltre, è ricercato anche un operaio edile stradale ed autista autocarro, ambosesso, in grado di guidare macchine specificamente con patente D CQC, questo quale requisito indispensabile per l’assunzione, preferibilmente automunito. In entrambi le richieste è preferibile una precedente esperienza lavorativa nel settore di costruzione e manutenzione stradale. Il luogo di lavoro sarà a Ferrara. Orario di lavoro previsto sarà a tempo pieno.