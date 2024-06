Ospedale del Delta, l’impegno di tre candidati: "Difendiamo e rafforziamo la struttura"

Una dichiarazione di intenti per la difesa dell’ospedale del Delta è stata sottoscritta dai primi cittadini uscenti e ricandidati a sindaco, Cristian Bertarelli di Lagosanto e Fabio Tosi di Fiscaglia, assieme a Rossano Forlani, aspirante primo cittadino di Ostellato. "Consapevoli dell’importanza strategica che l’Ospedale del Delta e l’intera rete di sanità territoriale rappresentano per l’intero distretto sanitario sud-est – affermano Bertarelli, Tosi e Forlani –, dichiariamo il nostro fermo impegno a costituire un gruppo territoriale avente lo scopo di consolidare una massa critica determinante per la difesa, il rafforzamento e la valorizzazione di queste infrastrutture sanitarie vitali". Come spiegato nella nota, l’iniziativa nasce "dall’impellente necessità di promuovere una gestione coordinata e sinergica delle risorse sanitarie, finalizzata non solo alla salvaguardia ma anche al miglioramento qualitativo dei servizi offerti dall’Ospedale del Delta e dalle strutture di assistenza primaria, i centri di specializzazione, e i servizi domiciliari, essenziali per una completa copertura sanitaria del territorio. Questo impegno è motivato dalla convinzione che la salute e il benessere dei nostri cittadini debbano essere tutelati e garantiti come prioritari rispetto a qualsiasi altra considerazione politico-amministrativa". L’obiettivo primario indicato è quello di lavorare in stretta sinergia con le amministrazioni locali, le istituzioni sanitarie e la cittadinanza, per affrontare efficacemente le sfide presenti e future, "assicurando così che l’ospedale non solo mantenga, ma elevi la qualità e l’accessibilità delle cure mediche. Invitiamo dunque i sindaci e i candidati sindaci dei comuni appartenenti al nostro distretto, che condividano la visione di un’assistenza sanitaria robusta e di prossimità, a unirsi a noi in questa causa comune".