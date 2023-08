Pacchetto lavori a Saletta e Tamara

Terminati gli interventi a Saletta, riprendono da Tamara i lavori del quarto pacchetto di asfaltature, per cui l’investimento complessivo da parte dell’amministrazione comunale ammonta a 900mila euro. Dopo la sistemazione dell’ingresso di via Pioppa, è la volta del ripristino di piazza XX Settembre: le lavorazioni consistono nella fresatura del manto stradale per uno spessore di tre centimetri, nella messa in quota di pozzetti, nella bitumatura e nella stesa del nuovo tappeto d’usura, quindi nella realizzazione di segnaletica orizzontale e in materiale termocolato plastico per la definizione del passaggio pedonale sul dosso. Una seconda squadra sta lavorando ad Ambrogio in via Gilberto Zappaterra, dove, oltre all’asfaltatura della strada, si metterà mano al rifacimento dei marciapiedi: un’opera particolarmente richiesta e sentita per garantire la sicurezza della mobilità pedonale e il decoro.

L’opera prevede il taglio degli alberi, il cui stato di salute non risponde più a requisiti di sicurezza: saranno sostituiti con la messa a dimora di Prunus.