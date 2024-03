Pace, il patriarca. Pizzaballa al Corpus Domini

"Non ho mai visto in tanti anni di vita in Terrasanta, più di trenta, una situazione così polarizzata, con tanto odio, con tanto risentimento e soprattutto molta sfiducia nei confronti delle possibili prospettive di futuro di cambiamento, o sfiducia anche nei termini, nelle parole che usiamo spesso e che forse in Terrasanta adesso sono diventate, come dire, non credibili: la pace, la speranza, la fiducia, la riconciliazione, il perdono, sono parole importanti, che però non sembrano essere credute più". Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, intervenendo alcune settimane fa con un videomessaggio trasmesso durante l’evento ’Pellegrini di pace: da Bergamo al Mediterraneo’. Per capire come uscire dalla terribile situazione che ha colpito il Medio Oriente, il cardinale Pizzaballa sarà ospite questa sera, in

video collegamento da Gerusalemme, al monastero del Corpus Domini di Ferrara.

Il titolo dell’incontro, moderato da Cristiano Bendin de il Resto del Carlino, sarà ’Su di te sia pace’. L’incontro di stasera (con inizio alle 20.45) si inserisce nel programma che il monastero delle Clarisse ha messo a punto per scandire l’ottavario di Santa Caterina Vegri. Come ogni anno, da tradizione, ogni pomeriggio sarà possibile visitare il forno di santa Caterina e incontrare

le Sorelle Clarisse per un approfondimento sulla vita e sull’insegnamento di Caterina. Alle 18 la preghiera dei Vespri, alle 18.30 la celebrazione dell’Eucaristia.

re. fe.