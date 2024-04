Paola Volpe, scatti di cielo

Sabato ha inaugurato la mostra personale della fotografa Paola Volpe alla Galleria del liceo artistico Dosso Dossi. A presentare l’evento il curatore Salvo Nugnes, scrittore e reporter. Insieme a lui e con i saluti del sindaco Alan Fabbri, hanno presenziato alla mostra Olga Nacu, ideatrice del progetto fotografico, Nicola Mascellani, storico assistente di Vittorio Sgarbi, l’artista Maurizio Ganzaroli, Anna Nazarova, curatrice d’arte, e diversi altri. L’esposizione ha avuto un grande plauso da parte della stampa e dei numerosi visitatori che hanno potuto ammirare atmosfere suggestive che hanno offerto originali spunti di riflessione.

Paola Volpe, nata a Lendinara ma trasferita a Ferrara, da sempre ho avuto la passione della fotografia, in particolar modo foto del cielo. Nel tempo ha preso parte ad alcune mostre collettive a Pesaro, Castell’Arquato, Padova, Palermo, Ischia ma è con la partecipazione alla famosa Biennale di Milano nel 2023 che la sua arte ha avuto la possibilità di essere ammirata ed apprezzata dal pubblico, dalla critica e dalla stampa. È stata inoltre insignita di diversi premi artistici, tra cui il premio Belle Arti, per le notevoli doti creative, il premio Miami, per essersi distinta del panorama artistico italiano, il premio Canaletto, per la capacità di infondere bellezza ed emozione con le sue opere. La mostra rimarrà aperta e visitabile fino al 7 aprile a ingresso libro alla galleria del liceo artistico Dosso Dossi in via Bersaglieri del Po.