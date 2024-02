Parchi sicuri e inclusivi: "Saranno pronti ad aprile"

È ormai prossimo l’avvio dei lavori destinati a trasformare radicalmente il Parco di Pinocchio di Lagosanto. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale che, in questi giorni, ha reso noto il progetto risultato vincitore di un importante bando regionale e che prevede un investimento complessivo di 280mila euro che saranno destinati alla rigenerazione dello spazio pubblico. "L’essenza della nostra iniziativa si manifesta nell’impegno costante verso la creazione di un parco totalmente rinnovato e intrinsecamente inclusivo, pensato per accogliere e soddisfare le esigenze di tutte le fasce della nostra comunità, in particolar modo dei nostri cari bambini e delle loro famiglie – spiega il sindaco Cristian Bertarelli –. Oltre alla creazione di nuove attrazioni volte al divertimento e all’intrattenimento, sarà prestata una particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo così un accesso equo e senza ostacoli per tutti i visitatori".

Inoltre, il primo cittadino annuncia che il raggio d’azione del progetto si estenderà anche al Parco della Pace, "dove sorgerà una nuova area sportiva all’aperto, concepita per coinvolgere tutte le età e favorire uno stile di vita attivo e salutare. Questo intervento renderà il Parco della Pace un fulcro centrale non solo della vita sociale, ma anche della salute della nostra comunità". La decisione di effettuare l’intervento sul Parco della Pace è stata presa considerando una serie di fattori determinanti, tra cui l’ampia disponibilità di spazio all’aperto offerto dall’area, "che consente una maggiore libertà di movimento – aggiunge il primo cittadino – e un contatto più diretto con la natura, elementi fondamentali per promuovere un ambiente stimolante e salutare per lo svolgimento di attività fisica". Come rimarcato dall’amministrazione comunale, la scelta del Parco della Pace come sede per l’attività sportiva didattica "si sposa perfettamente con l’obiettivo più ampio di promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile all’interno della comunità, incoraggiando l’utilizzo degli spazi pubblici e la valorizzazione delle risorse naturali presenti nel territorio comunale".

Per garantire la sicurezza delle nuove aree e proteggere i parchi da qualsiasi tentativo vandalico, sarà implementato un sofisticato sistema di videosorveglianza, comprendente l’installazione di dieci telecamere ad alta definizione, integrate nell’impianto comunale preesistente. La consegna dei due parchi è prevista tra la metà e la fine di aprile. "Proseguiamo – conclude Bertarelli – nel nostro cammino di crescita collettiva, lavorando incessantemente per creare spazi e opportunità che arricchiscano le vite delle nostre famiglie e della nostra comunità"

v. f.