Paura in via Bologna. Schianto all’incrocio. Urta un’auto e fugge

Urta una macchina e poi si allontana a velocità sostenuta senza fermarsi. Fortunatamente si è risolto senza gravi feriti l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all’incrocio tra via Bologna e via Gaetano Pesci, ma sull’accaduto rimane l’alone del giallo per quell’automobilista che si è allontanato dal luogo dello schianto. Sulla vicenda sono al lavoro gli agenti della polizia locale, impegnati nelle ricerche del fuggitivo e nella ricostruzione esatta di quanto accaduto.

Stando alle informazioni raccolte da alcuni testimoni, il tutto è accaduto intorno alle 19 quando una Fiat Punto si è immessa su via Bologna da via Pesci, direzione Ipercoop il Castello. In quegli stessi istanti, su via Bologna arrivava una Dacia condotta da un uomo. L’impatto è stato inevitabile. La Punto ha urtato con violenza la fiancata dell’altra vettura, facendole esplodere gli airbag. Subito dopo lo scontro, la vettura si è allontanata senza fermarsi. Il conducente della Dacia ne è uscito scosso ma praticamente illeso, nonostante la violenza della botta sul lato del passeggero. Alla polizia locale il compito di risalire all’identità della persona che si è allontanata dal luogo dell’incidente.

Sempre nel pomeriggio di ieri si è verificato un altro incidente, ma sulla provinciale San Vito, all’altezza di Maiero. Qui, intorno alle 16.20, una macchina con a bordo sette persone si è schiantata. Gli occupanti (pachistani, tra i 26 e i 62 anni) hanno riportato ferite di media gravità.