Paura per un forte odore di gas alla scuola Matteotti

Un forte odore di gas ha fatto scattare l’evacuazione della scuola primaria Matteotti, in zona Krasnodar. Una misura precauzionale, visto che la causa era esterna al plesso. L’odore, secondo quanto emerso, proveniva da un vicino cantiere di Hera in via Verga. Dopo aver avvertito i miasmi, le maestre della scuola hanno contattato i vigli del fuoco che si sono recati immediatamente sul posto. I pompieri per mezz’ora hanno ispezionato l’edificio senza trovare perdite interne alla struttura.

L’origine, infatti, era presumibilmente un cantiere di Hera con gli operai al lavoro. In ogni caso gli alunni sono stati prima accompagnati fuori dal plesso, poi spostati prudenzialmente in un’altra ala delle primarie. Il tempo necessario per fare le verifiche allo scopo di evitare rischi per gli alunni. Con tempestività,

i vigili del fuoco hanno interdetto il traffico anche in una via limitrofa per poter intervenire in sicurezza. Dopo mezz’ora di ricerche però il problema era già risolto e non sono stati riscontrati pericoli per i giovani alunni. E non c’è stato quindi bisogno di informare le loro famiglie. Insomma, soltanto un po’

di paura, ma alla fine tutto

si è risolto nel migliore dei modi.