PERCORSO PER L’AREA DEDICATA

La Rivana sarà al centro della riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza per ospitare gli operatori dello spettacolo viaggiante, da generazioni a Ferrara. Proprio la categoria ha espresso negli anni scorsi l’esigenza di avere un’area dedicata alle abitazioni e attrazioni, attrezzata con impianti a norma e sicura.

Di ieri, nella sala riunioni delle Attività Produttive del Comune, il primo incontro tra gli operatori dello spettacolo viaggiante, i tecnici comunali e il progettista. "Da anni stiamo lavorando per realizzare uno spazio più dignitoso e sicuro per queste famiglie, che hanno scelto Ferrara come propria città. La Rivana è il luogo che è stato scelto come sede permanente per le loro attrazioni e abitazioni. Si tratta di un’area in cui gli operatori dello spettacolo viaggiante sono già insediati da tempo, ma che ora sarà dotata di tutti i servizi necessari e più sicura. Questo intervento diventa un’ulteriore tappa della riqualificazione di questa importante area della città, dopo l’intervento di interramento ferroviario delle Ferrovie Emilia-Romagna (Fer)", così il sindaco Alan Fabbri. "Sarà una totale riqualificazione dell’area. Ringrazio i tecnici del Comune e il progettista, gli operatori, il consigliere Francesco Carità", aggiunge l’assessore al Patrimonio Angela Travagli. Il Comune ha stanziato 110mila euro per il progetto. Il primo step prevede il via agli interventi con la realizzazione dell’impiantistica dei servizi e dei sottoservizi, con colonnine per l’elettricità, gli scarichi e le forniture d’acqua, oltre alla creazione di un’area dedicata con 43 stalli, suddivisi da un cordolo, ciascuno comprendente un’area per l’abitazione e il posto auto. Vi sarà un’area attrezzata per accogliere gli operatori durante le fiere, e una zona chiusa e videosorvegliata per le attrazioni.