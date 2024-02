Persone affette da autismo. Arriva ’Pensami adulto’. Formazione per i familiari

Un percorso informativo di nove incontri per tutte le famiglie che hanno all’interno persone affette da disturbi autistici. A proporli, fra marzo e giugno prossimi, è la Fondazione dalla Terra alla Luna nell’ambito del progetto ‘Pensami adulto’, che ha ricevuto dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara un contributo di quasi 6.700 euro (finanziato con il ‘Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico’). Il programma degli incontri e finalità sociali del progetto sono stati presentati giovedì nella sede municipale, sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti assieme alla presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna Mariella Ferri e a Ingrid Bonsi analista del comportamento. "Il progetto – ha spiega l’assessore Cristina Coletti - è frutto di un percorso partecipato condotto insieme alle associazioni del territorio che, con grande competenza, offrono supporto a famiglie e persone che devono convivere con la condizione dello spettro autistico. La Fondazione ’Dalla Terra alla Luna’ è da anni un riferimento importante, che grazie a ‘Pensami adulto’ intende consegnare ai genitori, e più in generale alle famiglie, strumenti sempre più efficaci per l’assistenza del proprio famigliare adulto. Una progettazione che guarda al presente, ma anche e soprattutto al futuro nell’accompagnamento verso il ‘Dopo di noi’".

Gli appuntamenti si terranno in diverse sedi il sabato dalle 9.30 alle 12. Il primo incontro si terrà sabato prossimo, nella aala della Musica di via Boccaleone 19, concessa dal Comune di Ferrara. Dei 9 appuntamenti, 6 si terranno sul territorio comunale di Ferrara e 3 sul territorio del Distretto Centro Nord. Agli incontri possono aderire familiari di 15 persone maggiorenni del distretto Centro Nord, e si richiede la partecipazione ad almeno 7 moduli di cui anche 3 a distanza. L’ultimo incontro sarà il 15 giugno. "Il corso ‘Pensami Adulto’ - ha precisato Mariella Ferri - si fonda sull’intento di offrire ai famigliari di adulti con autismo spazi di formazione personale, in cui poter trarre competenze specifiche e di natura tecnica". Mario Tosatti