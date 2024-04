La pesca sportiva in Vallesanta è aperta tutti i giovedì, sabato, domenica e festivi. Asd Vallesanta, grazie ad un accordo in essere tra l’Ente Proprietario del sito (Consorzio della Bonifica Renana) e la F.I.P.S.A.S. di Bologna, gestisce la pesca sportiva in questa meraviglisa eccellenza. Per poter incentivare la pratica di questo sport, ed offrire agli appassionati e ai neofiti un ambiente sano, ben tenuto, gradevole per trascorrere una giornata all’aria aperta, riteniamo sia d’obbligo poter avere a disposizione strutture, personale e attività incentrate sul benessere psicofisico, sulla fruizione del territorio e sulla pratica sportiva. Non solo pescatori fruiscono e godono delle bellezze di Vallesanta, tantissimi sono i cicloturisti che percorrono le sommità arginali completando i percorsi predisposti per questa attività, stessa cosa dicasi per gli amanti delle passeggiate.