Pioggia di premi per la scuola Pascoli, la II D trionfa con ‘Dream team’

Premi e riconoscimenti per l’istituto comprensivo Pascoli di Cento che ha brillato al concorso nazionale indetto da Emergency e dedicato a Teresa Sarti. Vincitrice la classe II D della primaria, premiata insieme a una scuola di Udine e una di Altamura. Con ‘Dream Team’, sogni di pace, parole e mani, i giovani studenti nel loro elaborato hanno messo una foresta di mani e di buone parole da seguire, come abbracci, rispetto, legalità e inserito il messaggio ‘dobbiamo rispettare e aiutare mondi straordinari tendendo e accogliendo mani’. Il sogno era il tema scelto per questa XIV edizione il cui obiettivo del concorso è permettere ai partecipanti di esprimere singolarmente o nella comunità scolastica la propria visione del mondo, a partire dai valori pace, solidarietà, diritti umani e giustizia sociale. In questo panorama nazionale, ha dunque primeggiato la scuola centese, tra l’altro, in una edizione con il più alto numero di adesioni vedendo partecipare 73 scuole primarie e 74 scuole secondarie di primo grado, con 131 elaborati grafici, 122 composizioni scritte e 104 video, per un totale di 3.495 studenti. "Abbiamo una menzione speciale nel concorso nazionale sui temi della legalità legato ad Annalisa Durante, concorso ‘Il Faro di Annalisa’ nato in Campania, con la menzione speciale per la classe III A secondaria Pascoli – spiega la dirigente Laura Riviello –. Inoltre due dei nostri ragazzi, Matteo Merlo della IV E Pascoli e Davide Bergamini della V A Penzale, si sono classificati tra i 340 finalisti delle Olimpiadi della matematica che si sono svolte il 25 maggio alla Bicocca di Milano". Proseguendo, la classe V A è stata premiata a Roma per essersi classificata terza nel concorso nazionale di Minecraft. Insomma una scuola di eccellenza con docenti preparati ed alunni talentuosi.