Pittura e poesia a Belriguardo

VOGHIERA

Pittura e poesia oggi pomeriggio in programma in un appuntamento che si terrà a Voghiera, dove aprirà i battenti "I colori della natura, un messaggio di speranza". Si tratta di una mostra di Maria Luisa Onestini. L’appuntamento è in programma alle 16, nella sezione di arte moderna e contemporanea di Belriguardo, alla presenza dell’artista e delle autorità locali. La pittura iperrealista di Maria Luisa Onestini è dedicata al mondo naturale e animale; l’artista propone un messaggio di speranza, come si intuisce dal titolo della personale.

All’inaugurazione di questo pomeriggio parteciperà la poetessa Cecilia Bolzani con la lettura di alcuni suoi lavori.

Così da creare un perfetto connubio tra i colori della pittura e la magia delle parole.

v.f.