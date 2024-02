Ponte Bononi, a breve un semaforo a ’vista red’

BONDENO

Ci sarà presto un nuovo semaforo ’vista red’ sul nuovo ponte Armando Bononi che collega il centro storico al Quartiere del sole, e che è stato inaugurato di recente. Lo si deduce da una delibera pubblicata in questi giorni all’albo pretorio del Comune di Bondeno dove si legge della concessione, della ditta che ha vinto l’appalto, di cederne la realizzazione ad una seconda ditta in subappalto. Il costo di realizzazione è di poco più di mille e trecento euro. Si tratta di una tecnologia che unisce l’esigenza di controllo degli incroci, al sanzionamento delle infrazioni. Le immagini vengono registrate quando il semaforo è sul segnale rosso, mentre non vengono registrate le immagini dei passaggi con il giallo.

Scatta invece la foto, che poi si fa contravvenzione, quando la macchina o l’automezzo superano la linea obbligatoria per lo stop quando già è scattato il rosso. Lo stesso sistema semaforico di rispetto del codice della strada è istallato ad esempio nei pressi dell’innesto di via Borgatti con la strada provinciale in prossimità dell’attuale ponte sul Burana che porta al cimitero, alla Casa della Salute e a Cento.

L’incrocio sul Ponte Bononi è un nodo nevralgico della viabilità locale, che non solo unisce due parti della città, ma regola anche il traffico da e verso la provincia di Modena ma anche di Mantova inoltre, proprio nel Quartiere del Sole si trovano tutte le scuole, dagli asili alla primaria e la secondaria, centri sportivi dalla palestra alla piscina, dalla parrocchia ai supermercati. Di certo è l’incrocio con il maggior traffico.

cl.f.