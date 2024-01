Ponte Rosso, domenica parte il cantiere

Il 29 gennaio prende il via il cantiere per il ponte Rosso al chilometro 6,7 lungo la Sp 50, nel comune di Poggio Renatico.

I lavori consistono nella demolizione dell’attuale struttura ad arco in laterizio e ricostruzione di un nuovo ponte con impalcato in acciaio con luce di otto metri. L’impresa che si è aggiudicata la gara è il Consorzio stabile Modenese (Modena) e l’intervento costerà

complessivamente 256 mila euro, interamente finanziati con risorse proprie dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense.

I tempi di lavorazione, fra demolizione e ricostruzione, garantisce la Provincia, sono stati definiti in sei mesi, durante i quali, per la natura dell’intervento, sarà necessario ricorrere a un divieto di transito per tutti i veicoli sul tratto stradale interessato.

Sempre a cura della Provincia sarà pertanto posata l’apposita segnaletica di cantiere, unitamente alle indicazioni della viabilità alternativa, in accordo con i sindaci dei Comuni interessati: Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Terre del Reno.

"Un intervento – commenta il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani – che si è reso necessario per lo stato di degrado in cui versa l’attuale ponte e, dunque, per la messa in sicurezza di questo quadrante viario".