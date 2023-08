Portomaggiore, nuovo punto informativo per la ricerca del lavoro

L’amministrazione Bernardi raddoppia l’offerta in termini di servizi per la ricerca di un posto di lavoro. Nelle scorse settimane era stata rafforzata la collaborazione con AECA - Centro studi opera don Calabria "Città del Ragazzo" per gli strumenti di ricerca attiva del lavoro. Dopo lo sportello aperto l’anno passato nell’Istituto Superiore "Rita Levi Montalcini", adesso anche la sede comunale di Portoinforma diventa punto informativo e di orientamento per l’iscrizione al centro per l’impiego, sede di presa in carico nell’ambito del programma regionale GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), di colloqui con le persone in cerca di lavoro e anche di alcuni corsi di formazione, anche per persone in difficoltà o svantaggiate. "Sulla ricerca attiva del lavoro e incontro tra domanda e offerta ci giochiamo tutto – afferma il sindaco Dario Bernardi - e vogliamo mettere in campo tutto il possibile perché le persone trovino una strada verso l’occupazione e una vita dignitosa. L’attivazione sul nostro territorio del programma Gol e di un punto di prossimità dove erogare servizi per il lavoro, assume un’estrema importanza".