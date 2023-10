Pronti candidati per Salvi Vivai

Salvi Vivai è alla ricerca di personale per la sede di Lagosanto. Nello specifico i candidati, ambosessi, saranno impiegati per la lavorazione delle piantine di fragola in magazzino. La società richiede preferibilmente un’esperienza in ambito agricolo, consigliabile una buona manualità generale. L’orario di lavoro sarà prettamente diurno, previste 39 ore complessive settimanali.