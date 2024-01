Pronto il piano di asfaltatura da 50mila euro

Porotto pronta a rifarsi il look. Via X Martiri, infatti, è stata inserita nel piano di riqualificazione degli asfalti 2024 che prenderà avvio

nelle prossime settimane, "quando – spiega una nota

di Palazzo municipale – le condizioni climatiche renderanno più agevole la posa e la presa del nuovo manto stradale". La decisione è avvenuta dopo i numerosi sopralluoghi sul posto del vicesindaco, con delega alle frazioni, Nicola Lodi, e risponde alle tantissime richieste imbucate nell’apecar dai cittadini di Porotto durante la tappa del tour ‘Con le frazioni’. "Per l’amministrazione comunale – spiega lo stesso vicesindaco Lodi – si tratta

di un investimento di circa 50mila euro. Un altro risultato nato dalle sollecitazioni dei residenti che, nel progetto

di mandato ‘Con le Frazioni’, sono i protagonisti principali della rigenerazione delle comunità del forese, dal momento che la fase di pianificazione degli interventi nelle frazioni tiene conto

delle priorità maggiormente sentite dalla cittadinanza.

Dopo anni di attesa, e di richieste rimaste inevase, rimetteremo a nuovo

una delle principali strade

di Porotto, via X Martiri,

che ora versa in condizioni di forte degrado. L’ammaloramento dell’asfalto mette a repentaglio la sicurezza di tutti, specialmente degli utenti fragili, come gli anziani, che la percorrono a piedi o in bicicletta per recarsi nelle numerose attività che hanno sede nella via". Il tratto stradale che sarà oggetto di intervento è ricompreso

fra le vie Cento e Bellini. Proprio quest’ultima strada, lo scorso luglio, è stata completamente riasfaltata nell’ambito del Piano di interventi nelle frazioni,

che ha visto la costituzione di fondi ad hoc da parte dell’amministrazione.