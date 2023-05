Prove del Palio, cambia il traffico

In occasione delle manifestazioni del Palio di Ferrara 2023, e in particolare delle prove dei cavalli ai canapi (24 e 25 maggio), della sfilata del corteo storico e delle corse dei putti, delle putte, delle asine e dei cavalli (sabato 27 maggio) saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica temporanea della viabilità nel centro storico di Ferrara. In particolari, mercoledì e giovedì in piazza Ariostea, lato Est da via del Cortile a Corso Porta Mare e lato Sud da via del Gregorio a via Fossato, istituzione del divieto di transito e divieto di fermata ambo i lati, ammessi i veicoli al seguito della manifestazione, debitamente autorizzati ed i residenti con disponibilità di spazi o aree private.