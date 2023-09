Quando la solidarietà unisce Emozioni dai cieli, il pilota racconta

Parte giovedì 7 settembre il progetto ‘Avis, Coa e Contrade unite nei valori della solidarietà’, nove incontri patrocinati dal Comune che si svolgeranno nelle sedi delle Contrade del Palio di Ferrara a settembre, ottobre e novembre anche per celebrare la ricorrenza nel 2023 dei "100 anni con la gente e per la gente Dell’aeronautica Militare Italiana". Alla presentazione, in municipio, l’assessore Cristina Coletti, il presidente Avis Comunale di Ferrara Sergio Mazzini, il presidente Avis provinciale Davide Brugnati, il comandante del comando operazioni aerospaziali (Coa) Claudio Gabellini e il presidente dell’Ente Palio Città di Ferrara Nicola Borsetti. Partner dell’iniziativa l’Usl. "La città di Ferrara – spiega Coletti – continua a caratterizzarsi per lo spirito di solidarietà che anima le associazioni e le istituzioni". "Cogliendo l’opportunità offerta dalle celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana – spiegano gli organizzatori – Avis e Ente Palio, con il sostegno del Comune, hanno coinvolto il Gen. d. a. Claudio ‘Gab’ Gabellini, comandante del comando operazioni aerospaziali (Coa) quale principale relatore del ciclo d’incontri ‘Chiacchierate... In Azzurro’ con le contrade di Ferrara". Nel corso degli appuntamenti, gratuiti, si affronteranno i temi dell’impegno comune nella promozione del dono di sangue e plasma per l’obiettivo dell’autosufficie. Si inizierà il 7 settembre, alle 21, nella sede della Corte Ducale, in via Alceste Ricciarelli, 72, a Aguscello. Il calendario sulle pagine online di Avis e Ente Palio.

Lauro Casoni