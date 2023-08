Quella foto non è di Paesanti Errore nell'archivio fotografico del giornale: è uscita una foto sbagliata in un articolo su Vadis Paesanti, produttore di vongole e vicepresidente di Fedagripesca–Confcooperative Emilia Romagna. Si scusano lettori e diretto interessato per l'errata attribuzione della carica di ex sindaco di Goro.