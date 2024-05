‘Quijote!’ in scena. Così si apre il festival ’Rabicano’

Da oggi al 12 maggio a Ferrara approda ’Rabicano – Festival Internazionale di Teatro per gli Spazi Aperti’, manifestazione organizzata da Teatro Nucleo con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Ferrara Arte (sostegno del Comune e della Regione). Partner Consorzio Wunderkammer, Zanzara Arte Contemporanea. "Il nostro teatro quest’anno celebra il suo cinquantenario, organizzeremo una grande festa di 10 giorni il cui protagonista sarà il teatro per gli spazi aperti: decine di compagnie teatrali da tutta Europa. Una rassegna di 10 giorni, con spettacoli gratuiti per tutta la città, ispirata alle feste rinascimentali". Teatro negli spazi aperti, itinerante e site-specific, lungo le vie del centro storico, ai Diamanti, rotonda Foschini, piazza Savonarola o sulla Torre del Leone con il teatro verticale. Ma ci sarà anche la danza contemporanea, i workshop gratuiti, la musica e il circo contemporaneo. Il Festival Rabicano verrà aperto con lo spettacolo ‘Quijote!’, oggi, alle 21, in piazza Buozzi a Pontelagoscuro. I giorni seguenti, a portare il teatro in tutta la città, saranno Abraxa Teatro (Roma), Antagon Theater Aktion(Francoforte), Associazione Cinqueminuti (Reggio Emilia), Baracca dei Buffoni (Napoli), Brama Teatro (Goleniow), Carlo Bergamasco, Cia Hojarasca (Tenerife), Circoncentriche (Bologna), Compagnia Dna (Bologna), Fondazione FoRame (Gubbio), Francesca Mari (Ferrara), Girlesque Street Band (Pisa), IAC (Matera), Instabili Vaganti (Bologna), Kud Ljud (Lubiana), Luca Piallini (Castrocaro Terme e Terre del Sole), Marcello Corvino, Odin Teatret (Holstebro), Residui Teatro (Madrid), Stalker Teatro (Torino),Teatro a Canone (Chivasso), Teatro Bertolt Brecht (Formia), Teatro del Lemming (Rovigo),Teatro Due Mondi (Faenza), Teatr Ósmego Dnia (Poznań), Teatro Ebasko (Roma), Teatro Zeta (L’Aquila), Theatre En Vol (Sassari).