"Quisisana e Salus, i problemi col personale non imputabili ad Ausl"

In merito alle notizie pubblicate in data odierna, relative al rapporto di committenza tra l’Azienda USL di Ferrara e le strutture private Quisisana e Salus, la Direzione Aziendale in primo luogo ribadisce la disponibilità ad effettuare nuovi incontri, come richiesto anche da Aiop, sulla vicenda. Non è mai mancata, infatti, da parte dell’Azienda, la disponibilità al dialogo, all’interno di un quadro chiaro della situazione. Quisisana e Salus sono ospedali privati accreditati che operano anche sul libero mercato e coi quali l’Azienda USL ha attivato accordi di committenza, debitamente condivisi e firmati. Tali accordi di committenza, che si aggiungono all’attività privata che le strutture effettuano, sono triennali e hanno un valore di 14 milioni di euro. Scadono a fine anno (tra due mesi) e dopo il rinnovo l’attività potrà ripartire con l’obiettivo di non superare nuovamente i tetti di spesa previsti. Non possono essere imputate all’Azienda, che si sta organizzando per dare comunque risposte adeguate ai cittadini, problematiche di gestione del personale da parte delle due strutture, che rientrano nella gestione complessiva delle stesse. Grazie per la pubblicazione,

Ufficio stampa Ausl Ferrara

A COPPARO, LE SPESE

PER NOTIFICARE UN MULTA COSTANO QUASI PIÙ

DI UNA SANZIONE

Caro Carlino,

mi trovavo lo scorso luglio a passare per Copparo con la mia macchina; viaggiavo ad una velocità superiore al limite consentito: 59 kmh contro il limite di 50 kmh e per questo sono stato sanzionato. Giusto, ho sbagliato, pago. Ma il Comune di Copparo per inviarmi una multa di €29.40, mi chiede ben € 27.56 di spese amministrative, il 94% del valore della sanzione! Tutto questo ovviamente senza che io sia stato fermato da alcun agente, ma fotografato da un multavelox e solo successivamente, mesi dopo, notificato della contravvenzione. Trovo vergognoso che un cittadino multato da remoto, si trovi a dovere pagare quasi di più di spese accessorie, non regolamentate dallo Stato, ma decise arbitrariamente dal Comune di Copparo. In Provincia di Ferrara con le multe erogate con l’autovelox siamo tornati al famoso “Un Fiorino!” del memorabile “Non ci resta che piangere” di Benigni e Troisi, insomma un bel balzo all’indietro al Medioevo ed ai suoi balzelli. Cordialmente,

Mauro Runco (Verona)