Raccolta fondi e generi di conforto per l’Ucraina

Due anni fa lo scoppio della guerra russo-ucraina. Da allora Argenta corre in aiuto alla popolazione aggredita, e duramente colpita dal conflitto: quella Ucraina. "All’epoca ed ancora oggi – spiega il sindaco Andrea Baldini – la nostra comunità risponde come è abituata a fare: nel dare cioè una mano a chi ha bisogno. Nella fattispecie accogliendo, in un primo momento, chi scappava dalle bombe. Ed ora grazie al lavoro continuo che, dal primo giorno di belligeranza, svolge la fondazione ’Aiutiamoli a Vivere’". Un sodalizio questo, che già noto per le sue iniziative solidaristiche a favore dell’infanzia in difficoltà in tutto il mondo, ha organizzato proprio in questi giorno la sua 16esima missione per portare in Ucraina gli aiuti umanitari di prima necessità: cibo, medicine, abbigliamento, materiale igienico sanitario e quant’altro.