Raccolta fondi per la ricerca

Partita la raccolta fondi per finanziare la ricerca sul cancro. E’ iniziata ad Argenta con una cena benefica organizzata presso la sala polivalente "Palmanova", dalla locale sezione dell’Istituto Ramazzini nel corso della tradizionale ’Festa Solidale di Primavera’. Obiettivo: finanziare gli studi scientifici promossi al Centro Maltoni di Bentivoglio, per individuare cause e origini dei tumori. Sul banco degli imputati ad esempio i pesticidi, quali il gliofosato, poi i dolcificanti con in testa l’aspartame, le radiofrequenze. Durante la serata sono state illustrate anche le iniziative di informazione promosse nelle scuole superiori e medie. "Il progresso – spiega il presidente del sodalizio argentano Foligatti – non lo si può considerare davvero tale se non vengono tutelate la vita e la salute delle persone". Per adesioni a soci o offerte di contributi, tel. al 339-5343499.