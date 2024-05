Raduno a Serravalle di auto da rally

Oggi la macchina del volontariato si muove per dare vita al Memorial ‘sulle strade di Fabio Zucconelli e Luca Passarella’. Si tratta di un’idea nata da un gruppo di amici ‘Gli artisti della boa’, accolta da Pro loco Serravalle insieme alla pro loco Ariano ferrarese, Pro loco eventi le Venezie di Jolanda, Pro loco Formignana e Pro loco Copparo. Si tratta di un raduno di auto da rally e non, che si ritrovano nell’area verde di Serravalle per partire alle 9 per un giro con prove di abilità. Un percorso che si snoderà in direzione Ariano Ferrarese, Jolanda, Ambrogio, Brazzolo, Formignana, Copparo, Ro Ferrarese, Guarda Ferrarese e Berra.