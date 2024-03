Rafforzata la sorveglianza oggi e domani

Pasqua e Pasquetta all’insegna della sicurezza grazie al potenziamento dei controlli disposto dalla prefettura. Nel corso dell’ultima riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica è stato previsto un rafforzamento della vigilanza sulla viabilità principale della provincia, con un maggiore impiego di pattuglie soprattutto lungo le arterie stradali interessate dagli spostamenti da e per il capoluogo e le località turistiche del litorale. Per lo stesso periodo, è stato disposto dal prefetto il rafforzamento del dispositivo generale di prevenzione, insieme a quello di controllo del territorio. Sarà potenziata, con il supporto dei militari impiegati nel progetto Strade Sicure e anche in relazione alla situazione internazionale relativa ai conflitti in Ucraina e in Medio oriente, la vigilanza di tutti gli obiettivi sensibili dell’intera provincia, con particolare attenzione alle aree e ai luoghi connotati da significativo afflusso di persone. Particolare attenzione sarà riservata alle aree in cui si trovano chiese, santuari e simboli della cristianità e dove si svolgono le cerimonie religiose, oltre a tutti gli altri luoghi di culto delle diverse confessioni presenti sul territorio. La polizia postale riserverà poi particolare attenzione al monitoraggio dei flussi informativi pubblicati in rete e sui principali canali social per reprimere eventuali condotte illecite con possibili ricadute sulla sicurezza mentre la polizia ferroviaria rafforzerà la propria presenza in stazione.