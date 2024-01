"Rialzi incongrui in via Calzolai"

I rialzamenti stradali di via dei Calzolai fanno discutere. A sollevare il tema attraverso un’interpellanza è il consigliere del Pd Elia Cusinato. "A fine dicembre, il ministero dei Trasporti ha risposto a una domanda precisa circa l’opportunità e la congruità della posa dei due rialzamenti stradali di via dei Calzolai – afferma l’esponente dem –. Lo stesso ministero indica allìente proprietario della strada di effettuare eventuali modifiche laddove le opere realizzate non siano in linea con il riferimento normativo". Le caratteristiche della strada, secondo Cusinato, "trovano un punto in comune, rappresentato dalla incongruità della posa dei due rialzamenti. Come Partito Democratico proponiamo una soluzione che riesce a garantire maggiormente l’incolumità di chi attraversa le strisce pedonali, potendo contare sull’arresto dei veicoli, installando un semaforo a chiamata in luogo dei due rialzamenti. Mediante questa soluzione – conclude – non verrebbero più a crearsi quelle situazioni di intralcio per i mezzi di soccorso e di disagio per i mezzi di trasporto pubblico locale che quotidianamente e ripetutamente percorrono Via dei Calzolai".