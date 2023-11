’Rifar Ferrara in Roma’ oggi in Ariostea Presentazione del libro "Rifar Ferrara in Roma" di Lara Scanu: dialogheranno con l'autrice Francesca Cappelletti, Alessandro Ippoliti, Gianluca Forgione e Cecilia Vicentini, moderati da Marialucia Menegatti. Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara, ore 17.