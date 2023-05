Rifiuti, nuovo regolamento "Ora risparmi in bolletta fino al dodici per cento"

FERRARA

"Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo regolamento rifiuti. Un passaggio non solo formale ma sostanziale, perché porta con sé la riduzione di tutte le bollette dei cittadini - per utenze domestiche e non domestiche: per le utenze domestiche il calo dei costi, dal primo gennaio 2023, è compreso tra il -7% fino al -12%". Il sindaco Alan Fabbri incassa i dividendi di un risultato indiscutibilmente positivo e che è peraltro stato votato a larghissima maggioranza. Il nuovo regolamento dei rifiuti, con relativa riparametrazione delle bollette – presentato dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni – porterà un risparmio sostanzioso alle famiglie e alle imprese ferraresi. Ed è proprio su questo aspetto che Fabbri fa leva. "Per le utenze non domestiche – così il sindaco - il calo è variabile a seconda delle categorie e della tipologia di smaltimento e arriva fino a oltre il 16 per cento. In un periodo globale di inflazione elevata, di crisi energetica, che ha avvertito con forte impatto economico gli effetti della guerra in Ucraina, la riduzione dei costi a carico di cittadini e imprese assume ancora maggior valore. E premia un Comune virtuoso, l’attenzione dei ferraresi e le azioni efficaci messe in campo. Ferrara è stabilmente ai vertici delle classifiche sulla raccolta differenziata ed è stata premiata anche con stanziamenti regionali ad hoc, che stanno portando nelle scuole nuovi erogatori d’acqua e borracce in dono agli alunni per la riduzione dell’uso della plastica". Il percorso che ha condotto all’approvazione del nuovo regolamento è stato avviato dal Comune con la richiesta ad Atersir, nei mesi scorsi, dell’aggiornamento del Piano economico finanziario 2023. Una richiesta nata dalla necessità di considerare minori spese, per efficientamento del sistema, e conguagli, per 1,3 milioni di euro e i ‘premi’ previsti per i Comuni virtuosi, in cui rientra proprio Ferrara.

f.d.b.