Rifiuti, tariffe da approvare

È convocato per lunedì prossimo alle 21, il consiglio comunale di Lagosanto. Tra i punti in discussione, l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023; l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Azienda Usl di Ferrara, Asp del Delta Ferrarese e Asp Eppi Manica Salvatori, per l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell’ambito territoriale del Distretto Sud-Est, e Clara spa con l’approvazione degli schemi tariffari e del listino tariffario per i servizi complementari per l’anno 2024 e presa d’atto del piano economico finanziario della Tari 2024 per il periodo 2022/2025.