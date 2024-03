Ripopolamento centri storici, ecco i fondi

Grazie al recente bando regionale per la rivitalizzazione e il ripopolamento dei centri storici nelle zone colpite dal sisma, il Comune è stato designato destinatario di un finanziamento di 700mila euro. Questo finanziamento ha come obiettivo l’accelerare la ripresa e incoraggiare l’attività economica e sociale nelle aree colpite. In particolare, l’assessorato guidato da Angela Travagli (Attività produttive) e l’assessorato guidato da Matteo Fornasini (Bilancio e Turismo) coordineranno l’assegnazione dei fondi per i progetti di recupero e sviluppo. "Grazie a un’interlocuzione virtuosa con la Regione è stata inserita nel piano anche Ferrara, inizialmente esclusa. La città, in collaborazione con la Regione, si prepara ad accogliere un’opportunità importante per il recupero e la rinascita dei suoi preziosi centri storici e delle aree circostanti, colpite dal sisma del 2012. Questi finanziamenti saranno a favore di tutte le attività commerciali e pubblici esercizi sia del centro città che nelle frazioni e saranno volti a riqualificare realtà già esistenti e a sostenere l’apertura di nuove attività", spiega Fornasini. "Con questo bando si riapre un’occasione importante per le attività produttive insediate in tutto il territorio, frazioni comprese, per professionisti e per le associazioni, un conforto utile allo sviluppo economico insediativo competitivo della citt" aggiunge Travagli. I fondi saranno assegnati a progetti mirati che comprendono nuovi insediamenti, la riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle attività commerciali e culturali che attraggono l’interesse e l’afflusso di persone nelle aree coinvolte.