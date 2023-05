’Rock the Beach’, l’ottava edizione

Torna domani l’appuntamento con il Rock the Beach 2023, festival giunto alla sua ottava edizione che per tutta l’estate darà spazio ad alcune tra le migliori tribute band d’Italia. Dopo il successo riscosso in occasione della data di apertura della rassegna, questo fine settimana torna a grande richiesta la Bomber Band. Un appuntamento da non perdere, quello che si terrà domani dalle 21, al Teatro Berba all’interno dell’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi.

La Bomber Band, gruppo ferrarese nato nel 2011, farà divertire ancora una volta il pubblico presente con una scaletta composta da canzoni italiane riarrangiate e mixate. Una serie di medley tematici a partire dagli anni ’70 ad oggi, con particolare attenzione al decennio ’90, decade musicale di ispirazione per la band. Uno show ad alto coinvolgimento emozionale in cui lo spettatore, oltre all’energia contemporanea del canto e del ballo, viene riportato a rivivere le musicalità delle decadi interpretate dalla band. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero e ci sarà spazio per la solidarietà: come nell’appuntamento precedente della rassegna, durante la serata continuerà la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero: 0533-382199. Per l’intero programma della rassegna potete consultare la pagina Facebook ‘Rock The Beach Live’. Un programma che prevede tanti, imperdibili concerti che si svolgeranno presso il Teatro Berba e nella splendida cornice del Ristorante Monnalisa all’interno dell’Holiday Village Florenz a Lido degli Scacchi e sulla spiaggia del beach restaurant Prestige a Lido delle Nazioni con diverse cover band che porteranno sul palco le note dei più celebri interpreti della canzone italiana e internazionale. Un evento sempre apprezzato e partecipato da parte del pubblico, che associa a buona musica e intrattenimento importanti momenti dedicati alla solidarietà.