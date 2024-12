Rogo devasta un palazzo. Le fiamme dal sottotetto

Le fiamme sono partite dal sottotetto e si sono espanse rapidamente, fino a squarciare il buio sopra il centro di Portomaggiore. È stato ampio e devastante l’incendio scoppiato nella notte tra ieri e venerdì in una palazzina a tre piani di via Bernagozzi. Il rogo ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato fino a buona parte della giornata di ieri per evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente e per chiarire le cause dell’accaduto, ancora avvolte dal mistero.

Ma andiamo con ordine. L’allarme è scattato poco dopo le 23 di venerdì. Alcuni residenti della zona hanno visto le fiamme e il fumo sollevarsi dal tetto della palazzina, recentemente ristrutturata ma attualmente disabitata. Le lingue di fuoco, stando a quanto emerso in seguito, sono partite da un attico e, dopo aver divorato le travi in legno, si sono rapidamente propagate al resto della copertura. I pompieri hanno lavorato tutta la notte e, una volta messa in sicurezza l’area, hanno avviato gli accertamenti finalizzati a stabilire le ragioni del vasto incendio. Al momento non si esclude nulla. Tra le ipotesi, oltre all’incidente, c’è anche quella del possibile ruolo di qualche occupante abusivo che potrebbe aver trovato rifugio nello stabile disabitato e aver acceso un fuoco per cucinare o scaldarsi. Al momento, però, l’unica certezza è che nessuno è rimasto coinvolto. Non risultano infatti né feriti, né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Portomaggiore.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco Dario Bernardi. "Stanotte – scrive su Facebook – è divampato un incendio nel complesso edilizio in centro tra via Bernagozzi e via Alighieri, probabilmente nel sottotetto. Le notizie che vorrei dare sono due: non c’erano persone all’interno e la qualità dell’aria non desta preoccupazioni. Ancora presto per fare qualunque ipotesi su cause o dinamica".

Federico Malavasi