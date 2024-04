Rubano e picchiano il vigilantes

Rubano in un negozio e picchiano l’addetto alla sicurezza per cercare di guadagnarsi una via di fuga. Un tentativo di rapina maldestro, che non ha portato lontano i due giovani responsabili, subito arrestati dagli agenti delle volanti.

Un passo indietro. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri da un negozio della città. La segnalazione arrivata alla centrale operativa della questura parlava di una furiosa lite all’interno dell’esercizio. Giunti sul posto, gli uomini della polizia di Stato si sono però trovati davanti a una scena diversa.

Poco prima, due ragazzi di origine straniera avevano rubato alcuni prodotti dagli scaffali del negozio, cercando poi di uscire senza pagare. Scoperti dall’addetto alla sicurezza, hanno tentato di fuggire spintonando l’operatore e colpendolo con un pugno al petto. Gli agenti li hanno bloccati quasi subito. Dai primi accertamenti, è emerso che i due ragazzi erano incensurati. Entrambi sono stati infine arrestati per il reato di tentata rapina in concorso. Valutata la situazione e al termine degli accertamenti legati alle indagini, il pubblico ministero di turno ha disposto per entrambi l’immediata liberazione.

re. fe.