Sangue sul Listone. Litigano per il salario, operaio ferisce il titolare con un taglierino e fugge

FERRARA

Tutto per una questione di soldi. Le voci che si alzano, il clima che si surriscalda e la lama di un taglierino che si frappone tra i due contendenti. Protagonisti del violento alterco, avvenuto ieri pomeriggio sul Listone proprio mentre i primi fedeli entravano nella cattedrale appena riaperta, sono due manovali egiziani. Uno datore di lavoro, l’altro dipendente, stavano svolgendo lavori di ristrutturazione all’interno di un negozio che si affaccia sulla piazza. All’improvviso, intorno alle 17, hanno iniziato a discutere. Il bisticcio ha subito virato su questioni di lavoro, legate al salario dell’operaio. Dalle parole ai fatti, il passo è stato fin troppo breve. Il dipendente ha impugnato un cutter e ha colpito il titolare al volto. La lama lo ha raggiungo sotto lo zigomo, provocandogli un taglio fortunatamente non troppo profondo.

Subito dopo, l’aggressore ha abbandonato il taglierino a terra ed è uscito di corsa dal negozio, dileguandosi nel via vai del sabato pomeriggio. Immediato l’allarme ai soccorsi. In piazza Trento Trieste sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ferito è stato medicato sul posto e poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Alla polizia il compito di ascoltare i presenti e ricostruire i contorni dell’accaduto. Gli uomini delle volanti, primi ad arrivare sul posto, hanno delimitato l’area con il nastro bianco e rosso per permettere ai colleghi della squadra mobile di svolgere il sopralluogo. Contemporaneamente sono partite le ricerche del fuggitivo. L’uomo non ha lasciato documenti sul posto, ma gli agenti avrebbero già un’idea sulla sua identità. Al momento, però, le ricerche non hanno prodotto risultati.

Federico Malavasi