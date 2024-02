"Sanità nel caos". Pronti i sit-in Fials

Dopo Bologna è pronta Ferrara a ’Scendere in tenda h 24’ e lo farà davanti al Sant’Anna di Cona (martedì 5 marzo) e al Delta (12 marzo). "Una forte protesta – così una nota – contro la Regione e le Aziende sanitarie che non investono sul lavoro, sui professionisti che stanno facendo funzionare i servizi in condizioni esasperanti e disperate". Sul tavolo anche la questione stipendi: "Stipendi da fame che percepiscono i professionisti dalla sanità emiliano-romagnola. Non possiamo aspettare il rinnovo del Ccnl ormai scaduto da oltre un anno per migliorare gli stipendi dei lavoratori della sanità". Fials lancia l’allarme "anche sull’organizzazione del lavoro, sullo stress correlato, sulla violenza fisica e verbale, elementi che rendono sempre più alienante il servizio. Nonché sulla reale presa in carico dei cittadini fragili ed anziani, sull’efficienza dei servizi, sulle lunghe liste di attesa".