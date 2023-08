Sant’Agostino, sognando Miss Italia

Mercoledì in piazza Sandro Pertini, a Sant’Agostino, dalle 21 si svolgerà la finale regionale di Miss Sport Givova legato a Miss Italia. L’evento sarà presentato da Antonio Borrelli con la partecipazione di Giulia Rolfini. La vincitrice parteciperà alle selezioni di Miss Italia nazionale. Si inizia alle 20 con aperitivo e dj set. Dalle 21 la sfilata delle ragazze che si contenderanno il titolo. Ospiti d’onore 4 atlete di Terre del Reno, Matilde Duo’, Martina Laudadio, Caterina Carletti e Martina Russo, campionesse italiane di danza ritmica 2023 a Rimini a luglio nella categoria under 15, che si esibiranno e riceveranno dal sindaco Roberto Lodi una targa a riconoscimento del brillante risultato sportivo. "Un evento che viene svolto per la prima volta nel nostro territorio – afferma Matteo Malagutti, assessore al tempo Libero ed alla promozione del territorio –. Questa serata sarà una tappa importante nel percorso di rivitalizzazione delle piazze, dopo la ricostruzione avvenuta negli ultimi anni, già caratterizzato questa estate da una rassegna di eventi e spettacoli unici nel loro genere, che hanno avuto una buona risposta della cittadinanza". "Crediamo fortemente nell’importanza di una piazza vissuta dai suoi cittadini in maniera continuativa, organizzando questi eventi che richiamano anche persone che arrivano da altri comuni", chiude il sindaco Roberto Lodi.